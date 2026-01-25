Трамп заявил, что сейчас идут «интересные переговоры» о Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении страны получить суверенитет над территориями в Гренландии, где расположены американские военные базы, и фактически стать владельцем этих земель. Он подчеркнул, что ведутся активные переговоры по этому вопросу.
«У нас будет все, что мы хотим. У нас сейчас идут интересные переговоры», — сказал Трамп в беседе с New York Post.
В течение последних месяцев Трамп оказывал давление на Данию с целью обеспечить передачу контроля над островом, настаивая, что США должны иметь полные права на эти территории.
Одним из рассматриваемых вариантов является не полная передача острова, а предоставление США суверенитета над ключевыми военными объектами, включая космическую базу Питуфик, что позволит американским войскам расширить присутствие на острове.
Ранее Белый дом опубликовал изображение президента США Дональда Трампа, идущего по заснеженному пейзажу Гренландии в сопровождении пингвина, который держит флаг Соединенных Штатов.