В Литве устроили акцию протеста с чаепитием против строительства полигона

В литовском городе Капчяместис состоялась крупная мирная акция протеста против планов строительства военного тренировочного полигона. Как сообщает портал lrt.lt, на мероприятие съехались жители со всей страны, а также из-за рубежа.

Источник: Life.ru

«Я не вижу никакой пользы. Если здесь и есть какая-то польза, то она временная, и это всего лишь высокопарные слова, вот и всё. Это политический ход, чтобы развязать войну», — заявила изданию одна из протестующих.

Организаторы заранее призвали участников отказаться от агрессивных лозунгов и любых провокаций. Эта позиция была поддержана собравшимися, которые сознательно избегали резких высказываний, в том числе в адрес политиков. Благодаря этому акция прошла в спокойной атмосфере.

После официальной части, включавшей фотографирование и размахивание флагами, люди не спешили расходиться. На центральной площади города, возле церкви, местные жители угощали всех горячим чаем, а представители охотничьих обществ предлагали гостям суп, превратив протест в своеобразное общественное мероприятие.

