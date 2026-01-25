В Литве устроили акцию протеста с чаепитием против строительства полигона

«Я не вижу никакой пользы. Если здесь и есть какая-то польза, то она временная, и это всего лишь высокопарные слова, вот и всё. Это политический ход, чтобы развязать войну», — заявила изданию одна из протестующих.
Организаторы заранее призвали участников отказаться от агрессивных лозунгов и любых провокаций. Эта позиция была поддержана собравшимися, которые сознательно избегали резких высказываний, в том числе в адрес политиков. Благодаря этому акция прошла в спокойной атмосфере.
После официальной части, включавшей фотографирование и размахивание флагами, люди не спешили расходиться. На центральной площади города, возле церкви, местные жители угощали всех горячим чаем, а представители охотничьих обществ предлагали гостям суп, превратив протест в своеобразное общественное мероприятие.
Ранее в Бремене злоумышленники забросали дом главы ведомства по охране конституции шарами с краской, также пострадал соседский автомобиль. Причиной протеста стало длительное отсутствие электроэнергии в домах горожан. На акцию вышли десятки человек. В распространяемых в Сети роликах видно, как собравшиеся в резкой форме требуют у представителей власти ответа на вопрос о причинах перебоев.
