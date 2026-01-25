Трамп взял назад слова о бегстве британских солдат с фронта в Афганистане

Президент США Дональд Трамп отказался от своих слов о том, что британские войска бежали с линии фронта в Афганистане, отдав дань уважения «великим и очень храбрым солдатам» Соединённого Королевства.
Ранее американский лидер обвинил союзников по НАТО, включая Британию, в том, что те не поддержали Вашингтон в достаточной степени и «не выдержали нагрузку» в ходе военной операции в указанной азиатской стране.
После премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер раскритиковал Трампа за это заявление. Глава правительства Британии отметил, что во время конфликта в Афганистане его страна потеряла 457 военнослужащих. Он также заявил о жертвах среди представителей Вооружённых сил Канады и Дании. Затем на высказывание Стармера отреагировал президент США.
«Великие и очень храбрые солдаты Соединённого Королевства всегда будут с Соединёнными Штатами Америки! В Афганистане погибло 457 человек, многие получили тяжёлые ранения, и они были одними из величайших воинов всех времён», — подчеркнул Трамп.
Он обратил внимание, что речь идёт об очень крепкой связи между странами. По словам американского президента, что Вооружённые силы Британии, за исключением США, «не имеют себе равных». При этом глава Белого дома не упомянул солдат других стран НАТО, в том числе Дании, которые погибли при операции на афганской территории.
Напомним, 24 января супруга британского принца Гарри Меган Маркл в ответ на слова Трампа опубликовала в соцсетях серию фотографий, на которых изображён её муж во время его службы в Афганистане. На обнародованных снимках герцог Сассекский запечатлен на переднем сиденье военного вертолёта.