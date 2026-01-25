Захарова: Идея о замене памятника Пушкина блогером в Одессе— «сатанинский бал»

— Какая страна, такие и герои… Такое впечатление, что мы видим новую экранизацию «Собачьего сердца», только место действия не «пропавший» дом, а «пропавшая» страна. Швондеры с опорой на шариковых правят свой сатанинский бал, — сказала Захарова газете «Комсомольская правда».