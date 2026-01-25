Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Идея о замене памятника Пушкина блогером в Одессе— «сатанинский бал»

В МИД России назвали «сатанинским балом» петицию о замене памятника Александру Пушкину в Одессе на монумент украинскому блогеру. Официальный представитель министерства Мария Захарова прокомментировала инициативу, опубликованную на сайте горсовета Одессы.

В МИД России назвали «сатанинским балом» петицию о замене памятника Александру Пушкину в Одессе на монумент украинскому блогеру. Официальный представитель министерства Мария Захарова прокомментировала инициативу, опубликованную на сайте горсовета Одессы.

В петиции автор предлагает убрать бюст русского поэта и установить памятник блогеру Антону Птушкину, чтобы отметить его вклад в туризм.

— Какая страна, такие и герои… Такое впечатление, что мы видим новую экранизацию «Собачьего сердца», только место действия не «пропавший» дом, а «пропавшая» страна. Швондеры с опорой на шариковых правят свой сатанинский бал, — сказала Захарова газете «Комсомольская правда».

Ранее украинский комик Феликс Редька резко раскритиковал местные власти, которые вместо восстановления инфраструктуры занимаются сносом памятников.

В декабре стало известно, что в Киеве снесут памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке. Также принято решение о демонтаже мемориальной доски композитору Петру Чайковскому, камня в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина и памятного знака «Киев — город-герой» с пятиконечной звездой.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше