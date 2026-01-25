В МИД России назвали «сатанинским балом» петицию о замене памятника Александру Пушкину в Одессе на монумент украинскому блогеру. Официальный представитель министерства Мария Захарова прокомментировала инициативу, опубликованную на сайте горсовета Одессы.
В петиции автор предлагает убрать бюст русского поэта и установить памятник блогеру Антону Птушкину, чтобы отметить его вклад в туризм.
— Какая страна, такие и герои… Такое впечатление, что мы видим новую экранизацию «Собачьего сердца», только место действия не «пропавший» дом, а «пропавшая» страна. Швондеры с опорой на шариковых правят свой сатанинский бал, — сказала Захарова газете «Комсомольская правда».
Ранее украинский комик Феликс Редька резко раскритиковал местные власти, которые вместо восстановления инфраструктуры занимаются сносом памятников.
В декабре стало известно, что в Киеве снесут памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке. Также принято решение о демонтаже мемориальной доски композитору Петру Чайковскому, камня в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина и памятного знака «Киев — город-герой» с пятиконечной звездой.