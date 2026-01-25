В Миннеаполисе протестующий откусил палец агенту ICE

«В Миннеаполисе эти бунтовщики напали на нашего сотрудника правоохранительных органов, и один из них откусил палец нашему сотруднику. Он лишится пальца», — утверждает Маклафлин.
Ранее в Миннеаполисе активисты, выступающие против иммиграционной и таможенной полиции США, начали возводить баррикады на улицах города. Протестующие сооружают заграждения на пересечении Николетт Авеню и 26-й улицы. Журналисты отмечали, что правоохранители покинули данный район.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.