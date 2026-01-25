Кушнер и Уиткофф встретились с Нетаньяху для обсуждения ситуации в Газе

В Израиле состоялась встреча посланников президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера и Стива Виткоффа с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Переговоры прошли на фоне обостренной региональной обстановки, пишет The Jerusalem Post.
Основными темами обсуждения стали ситуация в секторе Газа и вопросы, связанные с Ираном. Американская сторона заранее сообщала, что визит был направлен на координацию позиций по ключевым аспектам ближневосточной повестки.
Кроме того, на встрече рассматривались дальнейшие шаги по демилитаризации Газы и возможные меры для перехода от режима прекращения огня к устойчивому долгосрочному миру. Отдельное внимание уделялось взаимодействию сторон по гуманитарным и поисковым вопросам.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа планирует продолжать реализацию мирного плана по сектору Газа вне зависимости от мнения Биньямина Нетаньяху.