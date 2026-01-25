Полищук: Киев не отвечает на предложение России о мониторинге прекращения огня

Ранее Полищук заявил, что Россия остаётся открытой к продолжению переговоров с Украиной в Стамбуле. РФ неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию конфликта, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. Вчера в столице ОАЭ прошёл второй день международных переговоров. Ключевой темой визита остаётся территориальный вопрос. Новый раунд переговоров по Украине в Абу-Даби может состояться уже на следующей неделе.