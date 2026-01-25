Полищук: Киев не отвечает на предложение России о мониторинге прекращения огня

«Киев с июля 2025 года так и не ответил на наши предложения по двустороннему центру мониторинга и контроля режима прекращения огня, трём рабочим группам и не отреагировал на нашу готовность повысить уровень делегаций. Одним словом, мяч на украинской стороне», — сказал Полищук.
Ранее Полищук заявил, что Россия остаётся открытой к продолжению переговоров с Украиной в Стамбуле. РФ неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию конфликта, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. Вчера в столице ОАЭ прошёл второй день международных переговоров. Ключевой темой визита остаётся территориальный вопрос. Новый раунд переговоров по Украине в Абу-Даби может состояться уже на следующей неделе.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.