Полиция Албании применила против демонстрантов слезоточивый газ и водомёты

Лидер ДП Сали Бериша также обвинил социалистов в фальсификации итогов выборов 2025 года. На них правящая партия получила свыше 52% голосов и большинство в парламенте. Напряжённость в албанской политике сохраняется с конца прошлого года, когда депутаты от ДП устроили беспорядки с пиротехникой в зале заседаний.