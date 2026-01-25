Мэр Миннеаполиса Фрей обратился в суд с требованием остановить операции ICE

По словам Фрея, суд может рассмотреть вопрос о временном запрете уже в понедельник, что позволит приостановить действия федеральных служб и снизить напряжение в городе. Он отметил, что протесты проходят в основном спокойно, но для поддержки городских сил была привлечена нацгвардия.
«Это немедленно принесло бы нам облегчение и помогло бы остановить эту операцию, причинившую так много вреда Миннеаполису и Миннесоте, приведшую к нескольким случаям стрельбы и трагических смертей», — сказал мэр.
Начальник полиции Брайан О’Хара утверждает, что в субботу протестующие забрасывали силовиков бутылками и кусками льда. В настоящий момент обстановка стабилизировалась. Он попросил «с уважением относиться к жизням» и вещам.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что не понимает резонанса вокруг убийства человека агентом ICE. По его словам, сотрудников иммиграционной службы должна защищать полиция. Кроме того, республиканец обвинил местные власти, включая члена Палаты представителей Ильхан Омар, в мошенничестве и демократов в миграционной политике.
