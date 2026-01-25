Мэр Миннеаполиса Фрей обратился в суд с требованием остановить операции ICE

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей заявил о намерении обратиться в суд с просьбой временно остановить федеральные операции по выявлению и задержанию нелегальных мигрантов. Это связано с последней стрельбой в городе, в результате которой погиб человек. Об этом градоначальник рассказал на пресс-конференции.