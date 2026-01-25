Рябков: Россия и США ведут в столицах контакты по раздражителям без огласки

«То есть наряду с фокусировкой на экспертном уровне наших обменов произошло, если хотите, возвращение к нормальности. В том смысле, что такого рода рабочие контакты проводятся в столицах, т.е. в Вашингтоне и Москве», — сообщил Рябков.
Дипломат отметил, что наряду с экспертными обменами происходит «возвращение к нормальности», выражающееся в проведении таких встреч в Москве и Вашингтоне. По его словам, предыдущий раунд консультаций состоялся в американской столице, и сам факт продолжения этого диалога является положительным.
«Но в интересах обеспечения надлежащего фона и обстановки вокруг этих контактов они особо не афишируются», — подчеркнул заместитель министра. Он добавил, что о результатах или их отсутствии общественность информируют постфактум.
Напомним, что первые два раунда консультаций по нормализации условий работы дипмиссий и преодолению раздражителей прошли в Стамбуле в феврале и апреле. Как ранее сообщал Рябков, продвижение в этом вопросе минимальное, но усилия по снятию ключевых противоречий продолжаются.
Ранее на переговорах спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным, вероятно, была представлена новая позиция США по Украине. Спешную организацию визита Уиткоффа и инвестора Джареда Кушнера связывают с серьёзными разногласиями внутри западной коалиции, проявившимися на прошедшем саммите в Давосе.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.