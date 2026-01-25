Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кулеба заявил, что ситуация в энергосистеме Украины остаётся сложной

Энергетическая система Украины остаётся в сложном состоянии, особенно в Киеве. Об этом заявил вице-премьер страны Алексей Кулеба.

Источник: Life.ru

«Ситуация в энергосистеме страны после ещё одного массированного обстрела остаётся сложной. Особенно в Киеве», — пишет Кулеба в своём телеграм-канале.

В Киеве задействованы свыше 160 ремонтных бригад: 20 команд из Киевской области и более 25 бригад из других областей, а в Чернигове временно оставались без света более 400 тысяч жителей.

Ранее Life.ru писал, что российские военные нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры в районе Киева, впервые с 2022 года применив сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22. Применялось высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. Целями стали завод по производству беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и объекты энергетики, задействованные в интересах ВПК Украины.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.