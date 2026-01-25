Ричмонд
Politico: США хотят наладить доверие между РФ и Европой через деэскалацию

В Белом доме заявили о планах по «запуску новой парадигмы» с целью встраивания доверия между Россией и Европой.

Источник: Аргументы и факты

Американские власти собираются наладить доверие между Россией и Европой с помощью деэскалации, написала газета Politico со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

«Очевидно, сейчас не слишком много доверия между Европой и Россией, но мы хотим создать основу для запуска новой парадигмы, которая позволит начать выстраивать доверие путём демонстрации истинной деэскалации», — сказал собеседник журналистов.

В публикации также говорится, что на консультациях, которые состоялись в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты), представители России, США и Украины уделили большое внимание обсуждению вопросов экономики и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

Источник Politico выразил мнение, что стороны понимают, чего они могут добиться в результате урегулирования конфликта. Так, по его словам, речь идёт о вероятной реализации плана процветания Украины или возможных деловых сделках между РФ и США.

Напомним, 20 января издание Advance написало, что европейские страны опасаются, что Россия не захочет вести с ними переговоры. Автор статьи утверждает, что Европа всегда держала в голове сценарий, по которому если однажды «прижмёт», то можно будет договориться с РФ.

21 января американский экономист, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс заявил, что в Европе всё чаще стали раздаваться призывы за восстановление отношений с Россией. Эксперт уточнил, что о необходимости диалога с РФ ранее говорили канцлер ФРГ Фридрих Мерц и «ещё один член ЕС».

