Politico: США хотят наладить доверие между РФ и Европой через деэскалацию

Напомним, 20 января издание Advance написало, что европейские страны опасаются, что Россия не захочет вести с ними переговоры. Автор статьи утверждает, что Европа всегда держала в голове сценарий, по которому если однажды «прижмёт», то можно будет договориться с РФ.