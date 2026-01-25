Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появление на Украине петиции с предложением заменить бюст поэта Александра Пушкина в Одессе на памятник блогеру.
По ее оценке, происходящее напоминает современную интерпретацию произведения «Собачье сердце», где, по ее мнению, действие разворачивается уже не в отдельном доме, а в масштабах целой страны.
Дипломат также отметила в своем Telegram-канале, что подобные инициативы отражают общее состояние общественной и культурной повестки, подчеркнув связь между характером предлагаемых решений и образами героев, которые выдвигаются на первый план.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области отказались демонтировать памятник на могиле одесского криминального авторитета Мишки Япончика.