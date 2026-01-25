МИД РФ отреагировал на планы Британии и Франции разместить войска на Украине: пострадает сама Европа

Обещания Лондона и Парижа ввести войска на Украину не приведут к миру. Об этом рассказал директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, комментируя соответствующее письменное обещание Британии и Франции.
«Такие “силы” не принесут мира и не гарантируют безопасности. Наоборот, они подрывают мирные усилия и несут прямую угрозу безопасности как России, так и Европы», — сказал Полищук в беседе с РИА Новости.
При этом газета Financial Times писала, что Британия и Франция не смогут отправить свои войска на Украину без согласия президента США Дональда Трампа. Это подтвердил один из чиновников, знакомый с ситуацией.
Ранее французский политик Фабрис Сорлин признал, что с 2022 года на Украине находятся французские военные, замаскированные под инструкторов и добровольцев. Их переброска была осуществлена Парижем еще в начале конфликта.