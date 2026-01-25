«Это пробуксовка»: Россия выразила разочарование переговорами с США

Рябков заявил, что из ситуации следует несколько выводов. По его словам, Россия не может не модифицировать формат диалога. Например, если первые два раунда проходили в третьих странах под руководством посла Александра Дарчиева, то сейчас, из-за необходимости дополнительной подготовки и исследований по оценке пределов гибкости американской стороны, уровень контактов стал рабочим. Влияние оказывает и основа для дальнейших договоренностей. Однако, как подчеркнул замминистра, контакт с американской стороной не прекращается.