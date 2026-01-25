«Это пробуксовка»: Россия выразила разочарование переговорами с США

Рябков отметил, что диалог с США сейчас продолжается.
Диалог России и Соединенных Штатов Америки сейчас пробуксовывает. Об этом заявил замминистра МИД РФ Сергей Рябков в интервью.
«Что касается общей оценки отношений с США, на мой взгляд, наиболее применимое к ним на сегодня слово — это пробуксовка», — цитирует ТАСС Рябкова. Он отметил, что речь идет о том круге вопросов, который в ходе российского диалога с Вашингтоном на протяжении определенного времени «обозначается как раздражитель».
Рябков заявил, что из ситуации следует несколько выводов. По его словам, Россия не может не модифицировать формат диалога. Например, если первые два раунда проходили в третьих странах под руководством посла Александра Дарчиева, то сейчас, из-за необходимости дополнительной подготовки и исследований по оценке пределов гибкости американской стороны, уровень контактов стал рабочим. Влияние оказывает и основа для дальнейших договоренностей. Однако, как подчеркнул замминистра, контакт с американской стороной не прекращается.
Ранее в Кремле подчеркивали, что поддержание каналов коммуникации с США остается приоритетным направлением внешней политики России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва считает необходимым продолжение диалога с Вашингтоном и в этом контексте подтверждал подготовку визита спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, детали которого все еще согласовываются.