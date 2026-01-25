В МИД рассказали о деталях переговоров РФ и США по раздражителям: как они проходят

«Но в интересах обеспечения надлежащего фона и обстановки вокруг этих контактов они особо не афишируются… Постфактум о их результатах — либо отсутствии таковых — мы, конечно, находим способ сообщить общественности», — рассказал Рябков в беседе с ТАСС.