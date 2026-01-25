Ричмонд
В МИД рассказали о деталях переговоров РФ и США по раздражителям: как они проходят

МИД: контакты РФ и США по раздражителям идут непублично в Москве и Вашингтоне.

Источник: Комсомольская правда

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что РФ и США «возвращаются к нормальности». Дипломат уточнил, что стороны проводят контакты по так называемым раздражителям в обеих столицах. Рябков отметил, что эти консультации проходят без публичной огласки.

«Но в интересах обеспечения надлежащего фона и обстановки вокруг этих контактов они особо не афишируются… Постфактум о их результатах — либо отсутствии таковых — мы, конечно, находим способ сообщить общественности», — рассказал Рябков в беседе с ТАСС.

Рябков уточнил, что предыдущие контакты состоялись в Вашингтоне. Тогда же замглавы МИД выразил уверенность в пользе подобного диалога.

Как ранее сообщал KP.RU, на прошедших переговорах РФ, США и Украины в Абу-Даби территориальный вопрос остается самым сложным. Как неоднократно подчеркивала российская сторона, для Москвы важен вывод ВСУ из Донбасса.

