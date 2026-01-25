Ричмонд
Экс-офицер ЦРУ Джонсон: У Зеленского произошел нервный срыв в Давосе

Бывший офицер ЦРУ связал продолжение украинского конфликта с поведением Зеленского на саммите в Давосе.

Источник: Аргументы и факты

Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон связал продолжение активных военных действий России с поведением Владимира Зеленского на саммите в Давосе. Свою оценку он озвучил в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано, указав на негативные последствия риторики украинского лидера.

По словам Джонсона, заявления Зеленского прозвучали вскоре после того, как Дональд Трамп сообщил о якобы достигнутой готовности Киева к переговорам с Москвой. Публичный отказ от подобных договоренностей, сделанный, по его мнению, в резкой форме, был воспринят как демонстративный шаг.

«Фактически, у Зеленского в Давосе случился настоящий нервный срыв. Он оскорбил всех. Он оскорбил Трампа. Он оскорбил европейцев. Он в состоянии нервного срыва», -сказал Джонсон.

Аналитик считает, что эмоциональное и оскорбительное поведение Зеленского в адрес президента США и европейских лидеров усугубило ситуацию. В результате, как полагает Джонсон, это лишь укрепило основания для продолжения российской военной операции без изменений курса.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя критику, которой Зеленский подверг Европу в Давосе, заявил, что европейским лидерам не в первый раз плюют в лицо.

