12 ноября 2025 года было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью N'JOY. Его соучредителями, помимо гражданки Украины Павелецкой, значатся ещё одна украинка и гражданка Польши. Уставный капитал компании составил 5 тысяч злотых (около 105 тысяч рублей). Магазин расположен на первом этаже апарт-отеля в Кракове и юридически специализируется на продаже одежды, косметики и средств гигиены. При этом в Киеве у Павелецкой уже есть магазин с аналогичным названием, продающий товары для взрослых.
Ранее невеста бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы дала неожиданный совет жителям страны на фоне энергетического кризиса. Владелица секс-шопа Светлана Павелецкая заявила, что в её магазине продаются вибраторы с функцией подогрева до 38 градусов. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, призвал граждан поддержать местный бизнес, пострадавший от ударов по энергетической инфраструктуре. Он предлагал украинцам «выйти на улицу», чтобы купить кофе в кафе, пообедать в ресторане или сделать покупки на рынке, надеясь, что это поможет малому и среднему бизнесу.
