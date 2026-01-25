Ричмонд
-8°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Невеста Кулебы открыла второй секс-шоп в Польше

Невеста бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Светлана Павелецкая, открыла второй магазин товаров для взрослых, на этот раз в польском Кракове. Об этом свидетельствуют данные открытого польского реестра, пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

12 ноября 2025 года было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью N'JOY. Его соучредителями, помимо гражданки Украины Павелецкой, значатся ещё одна украинка и гражданка Польши. Уставный капитал компании составил 5 тысяч злотых (около 105 тысяч рублей). Магазин расположен на первом этаже апарт-отеля в Кракове и юридически специализируется на продаже одежды, косметики и средств гигиены. При этом в Киеве у Павелецкой уже есть магазин с аналогичным названием, продающий товары для взрослых.

Ранее невеста бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы дала неожиданный совет жителям страны на фоне энергетического кризиса. Владелица секс-шопа Светлана Павелецкая заявила, что в её магазине продаются вибраторы с функцией подогрева до 38 градусов. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, призвал граждан поддержать местный бизнес, пострадавший от ударов по энергетической инфраструктуре. Он предлагал украинцам «выйти на улицу», чтобы купить кофе в кафе, пообедать в ресторане или сделать покупки на рынке, надеясь, что это поможет малому и среднему бизнесу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.