Невеста Кулебы открыла второй секс-шоп в Польше

12 ноября 2025 года было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью N'JOY. Его соучредителями, помимо гражданки Украины Павелецкой, значатся ещё одна украинка и гражданка Польши. Уставный капитал компании составил 5 тысяч злотых (около 105 тысяч рублей). Магазин расположен на первом этаже апарт-отеля в Кракове и юридически специализируется на продаже одежды, косметики и средств гигиены. При этом в Киеве у Павелецкой уже есть магазин с аналогичным названием, продающий товары для взрослых.