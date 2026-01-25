Ричмонд
Захарова: Замена бюста Пушкина в Одессе напоминает «Собачье сердце»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала петицию о замене бюста Александра Пушкина в Одессе на памятник украинскому блогеру Антону Птушкину. По её мнению, эта инициатива создаёт впечатление новой экранизации «Собачьего сердца», где «пропавшей» страной заменено понятие «пропавшего» дома. Об этом пишет kp.ru.

«Какая страна, такие и герои… Такое впечатление, что мы видим новую экранизацию “Собачьего сердца”, только место действия не “пропавший” дом, а “пропавшая” страна. Швондеры с опорой на шариковых правят свой сатанинский бал», — уточнила дипломат.

На сайте горсовета Одессы была опубликована петиция, предлагающая установить памятник Птушкину вместо памятника Пушкину, мотивируя это вкладом блогера в развитие туризма в регионе. Напомним, в сентябре 2024 года Одесская областная военная администрация инициировала демонтаж памятника Пушкину, который в декабре того же года поддержали депутаты горсовета. Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов, позднее лишённый украинского гражданства, заявлял, что бюст является частью культурного наследия и не будет снесён. В октябре 2025-го памятник закрыли древесно-стружечными плитами.

На Украине с 2015 года действует закон о «декоммунизации», в рамках которого происходит демонтаж памятников, связанных с советской историей, и переименовываются улицы. В последнее время украинские власти усилили борьбу со всем, что связано с Россией.

Ранее украинский стендап-комик Феликс Редька, пошутив о сносе памятника Михаилу Булгакову в Киеве на фоне проблем с энергоснабжением, получил волну угроз в сети. Комик заметил, что власти увлечены демонтажем памятников, вместо того чтобы готовиться к обстрелам. Власти Вознесенска Николаевской области, напротив, решили оставить памятник на могиле известного одесского налётчика Мишки Япончика, несмотря на призывы активистов, не обнаружив в нём запрещённой символики.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

