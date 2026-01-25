«Какая страна, такие и герои… Такое впечатление, что мы видим новую экранизацию “Собачьего сердца”, только место действия не “пропавший” дом, а “пропавшая” страна. Швондеры с опорой на шариковых правят свой сатанинский бал», — уточнила дипломат.
На сайте горсовета Одессы была опубликована петиция, предлагающая установить памятник Птушкину вместо памятника Пушкину, мотивируя это вкладом блогера в развитие туризма в регионе. Напомним, в сентябре 2024 года Одесская областная военная администрация инициировала демонтаж памятника Пушкину, который в декабре того же года поддержали депутаты горсовета. Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов, позднее лишённый украинского гражданства, заявлял, что бюст является частью культурного наследия и не будет снесён. В октябре 2025-го памятник закрыли древесно-стружечными плитами.
На Украине с 2015 года действует закон о «декоммунизации», в рамках которого происходит демонтаж памятников, связанных с советской историей, и переименовываются улицы. В последнее время украинские власти усилили борьбу со всем, что связано с Россией.
Ранее украинский стендап-комик Феликс Редька, пошутив о сносе памятника Михаилу Булгакову в Киеве на фоне проблем с энергоснабжением, получил волну угроз в сети. Комик заметил, что власти увлечены демонтажем памятников, вместо того чтобы готовиться к обстрелам. Власти Вознесенска Николаевской области, напротив, решили оставить памятник на могиле известного одесского налётчика Мишки Япончика, несмотря на призывы активистов, не обнаружив в нём запрещённой символики.
