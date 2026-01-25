Захарова: Замена бюста Пушкина в Одессе напоминает «Собачье сердце»

На сайте горсовета Одессы была опубликована петиция, предлагающая установить памятник Птушкину вместо памятника Пушкину, мотивируя это вкладом блогера в развитие туризма в регионе. Напомним, в сентябре 2024 года Одесская областная военная администрация инициировала демонтаж памятника Пушкину, который в декабре того же года поддержали депутаты горсовета. Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов, позднее лишённый украинского гражданства, заявлял, что бюст является частью культурного наследия и не будет снесён. В октябре 2025-го памятник закрыли древесно-стружечными плитами.