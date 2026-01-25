Трамп вытащил «Дискомбобулятор»: лидер США похвастался новым супероружием

Американские спецслужбы годами разрабатывали оружие, которое может «выключить» и технику, и людей, как в сюжете из научной фантастики. Сегодня президент США Дональд Трамп фактически подтвердил его существование и боевое применение. Речь идёт о загадочном «Дискомбобуляторе», который, по словам Трампа, обеспечил успех дерзкой операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Впервые стали известны шокирующие подробности от самих жертв этого оружия и мнения ведущих экспертов о том, какую прорывную технологию скрывают США.
«Моя голова взрывалась изнутри»: шокирующие показания очевидцев.
Американская газета New York Post первой опубликовала свидетельства венесуэльских силовиков, подвергшихся воздействию неизвестного оружия во время нападения на резиденцию Мадуро. Их описания больше напоминают кадры из фильма ужасов, а не сводку с реального боевого столкновения.
«Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, как будто моя голова взрывается изнутри», — приводит издание слова одного из охранников.
Другие пострадавшие называют целый букет пугающих симптомов: внезапное кровотечение из носа, неконтролируемую рвоту, резкую слабость и полную дезориентацию. Люди в панике утверждали, что буквально падали на землю, будучи не в силах пошевелиться, и беспомощно наблюдали за действиями противника. Эти данные подтверждают ранее поступавшие сообщения о том, что вся охрана Мадуро была «в состоянии шока и практически бездействовала».
«Дезориентатор» Трампа: почему не выстрелила ПВО.
В своём эксклюзивном интервью The New York Post Дональд Трамп был немногословен, но крайне уверен в эффективности нового оружия. Он назвал его «Дезориентатором» (что является прямым переводом «Дискомбобулятора») и раскрыл его тактическую роль.
«Трамп сказал, что американцы применили новейшее оружие, которого нет ни у кого в мире. В результате системы ПВО вообще не работали», — комментирует заявление президента США военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru.
По словам Трампа, у охраны Мадуро «имелись ракеты, но ни одна из них не была запущена, так как техника перестала функционировать». Это дало американским силам — предположительно, вертолётам и БПЛА — карт-бланш на выполнение операции без единой потери со своей стороны. Сам Трамп подчеркнул, что не имеет права обсуждать технические детали, оставив мир гадать о природе этого феномена.
От «гаванского синдрома» к боевому применению: акустика или нечто большее?
Первой и самой очевидной версией, которую выдвинули аналитики, стало акустическое или импульсное энергетическое оружие. The New York Post напрямую связала эту историю с загадочным «гаванским синдромом», от которого с 2016 года страдали американские дипломаты на Кубе. Симптомы — тошнота, головокружение, потеря слуха и памяти — частично пересекаются с описанными венесуэльцами.
Однако военный эксперт Юрий Кнутов предлагает взглянуть на проблему шире. Он обращает внимание на ещё более фантастические заявления, звучавшие из Вашингтона еще около года назад.
«Директор управления Белого дома по науке Майкл Крациос сказал, что США могут управлять пространством и временем. По его словам, у Соединенных Штатов появилась технология, которая позволяет предметы делать легче, перемещать быстро их в любую точку Земли. С учетом этого заявления, складывается ощущение, что это секретное оружие связано с управлением гравитацией», — рассуждает Кнутов.
Гравитационные волны как оружие: научная фантастика или реальность?
Гипотеза о гравитационном оружии кажется фантастической, но эксперт поясняет, почему её нельзя сбрасывать со счетов.
«Гравитационные волны открыли в последние год-два. Они создаются гигантскими объектами… То есть, с теми представлениями о гравитации, которые у нас есть, неправильно было бы говорить о генераторе гравитационных волн. Но здесь следует допустить, что многие вещи мы можем просто не знать», — отмечает Кнутов.
Таким образом, «Дискомбобулятор» может представлять собой либо мощнейший генератор направленной акустической или электромагнитной энергии, вызывающий резонанс во внутренних органах человека и выводящий из строя микроэлектронику, либо нечто принципиально иное, основанное на прорывных физических принципах. Трамп, по словам эксперта, бравирует этим оружием:
«По словам Трампа, США благодаря этому оружию, если наносить удар, хватит одной ракеты, чтобы все уничтожить».
Случай в Венесуэле, если все сообщения верны, стал первым задокументированным случаем боевого применения такого вида нелетального (или условно нелетального) оружия массового поражения. Он демонстрирует новый виток гонки вооружений, где ключевым становится не мощность взрывчатки, а контроль над сознанием, телом противника и физическими полями вокруг него. Пока официальный Вашингтон хранит молчание о деталях, мир остаётся в тревожном ожидании: что же именно испытали на себе солдаты Мадуро и как эта технология изменит лицо будущих войн.