«Европе плюют в лицо»: Медведев прокомментировал скандальное поведение Зеленского в Давосе

Медведев назвал импотентами лидеров Европы после истерики Зеленского в Давосе.

Источник: Комсомольская правда

Дмитрий Медведев отреагировал на резонансное выступление Владимира Зеленского на форуме в Давосе. Зампред Совбеза РФ назвал европейских руководителей «импотентами». Об этом политик проинформировал в X.

Медведев отметил, что выступление Зеленского в Давосе следовало бы жестко пресечь. Политик добавил, что европейские власти сталкиваются с очередным проявлением неуважения, как это было и со стороны американской администрации ранее.

«Но это не первый раз, когда европейским импотентам плюют в лицо — сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок», — написал Медведев.

Напомним, что Зеленский на форуме выступил с обвинениями в адрес Европы. Он обвинил ее в том, что она так и не смогла направить замороженные активы РФ на поддержку Украины. Кроме этого, киевский главарь высказался и о слепой вере европейцев в НАТО. Зеленский указал на то, что альянс никогда не активировал ключевую пятую статью своего устава.

Как отмечал обозреватель KP.RU Александр Гришин, истерика киевского главаря на форуме в Давосе обернулась полным провалом.

Газета The Times при этом писала, что Зеленский срочно прилетел в Швейцарию после одного только упоминания его имени Дональдом Трампом. Издание также отмечало, что киевский главарь использовал свое выступление для оскорблений в адрес американского президента и европейских лидеров, стремясь усилить разногласия внутри Запада.

Однако сам Зеленский по возвращении в Киев рассказал, что его поездка в Давос прошла очень успешно.

На давоском форуме присутствовал и американский глава. Там Трампу удалось заключить соглашение по Гренландии и создать «Совет мира» по Газе. Теперь Совет получил официальный статус. После этого Трамп назвал замечательной свою поездку в швейцарский Давос.

В свою очередь немецкое издание Junge Welt сообщало, что Зеленскому в Давосе нанесли настоящий удар. Это сделал президент США, когда не стал подписывать соглашение о гарантиях безопасности для Украины. После этого Зеленский сменил тон на более саркастический и начал критиковать европейцев.

