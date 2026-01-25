«Европе плюют в лицо»: Медведев прокомментировал скандальное поведение Зеленского в Давосе

Дмитрий Медведев отреагировал на резонансное выступление Владимира Зеленского на форуме в Давосе. Зампред Совбеза РФ назвал европейских руководителей «импотентами». Об этом политик проинформировал в X.
Медведев отметил, что выступление Зеленского в Давосе следовало бы жестко пресечь. Политик добавил, что европейские власти сталкиваются с очередным проявлением неуважения, как это было и со стороны американской администрации ранее.
«Но это не первый раз, когда европейским импотентам плюют в лицо — сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок», — написал Медведев.
Напомним, что Зеленский на форуме выступил с обвинениями в адрес Европы. Он обвинил ее в том, что она так и не смогла направить замороженные активы РФ на поддержку Украины. Кроме этого, киевский главарь высказался и о слепой вере европейцев в НАТО. Зеленский указал на то, что альянс никогда не активировал ключевую пятую статью своего устава.
Как отмечал обозреватель KP.RU Александр Гришин, истерика киевского главаря на форуме в Давосе обернулась полным провалом.
Газета The Times при этом писала, что Зеленский срочно прилетел в Швейцарию после одного только упоминания его имени Дональдом Трампом. Издание также отмечало, что киевский главарь использовал свое выступление для оскорблений в адрес американского президента и европейских лидеров, стремясь усилить разногласия внутри Запада.
Однако сам Зеленский по возвращении в Киев рассказал, что его поездка в Давос прошла очень успешно.
На давоском форуме присутствовал и американский глава. Там Трампу удалось заключить соглашение по Гренландии и создать «Совет мира» по Газе. Теперь Совет получил официальный статус. После этого Трамп назвал замечательной свою поездку в швейцарский Давос.
В свою очередь немецкое издание Junge Welt сообщало, что Зеленскому в Давосе нанесли настоящий удар. Это сделал президент США, когда не стал подписывать соглашение о гарантиях безопасности для Украины. После этого Зеленский сменил тон на более саркастический и начал критиковать европейцев.