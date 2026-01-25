Россия провела глубокую модернизацию своих сил ядерного сдерживания в ответ на политику Соединенных Штатов, в результате чего эти силы сегодня считаются наиболее современными в мире. Такое мнение высказал бывший сотрудник американских разведслужб Скотт Риттер.
По его оценке, российский ядерный арсенал обладает высокой живучестью и разрушительным потенциалом, а также способен преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны США. В этих условиях Москва, по мнению эксперта, впервые за долгое время получила стратегическое преимущество в балансе сил.
Риттер также отметил, что стратегические вооружения США значительно устарели и требуют масштабных финансовых вложений для обновления. Дополнительным фактором усиления позиций России он назвал появление новых образцов вооружений, включая ракету «Орешник», а также указал на экономические трудности США, вынуждающие их тратить колоссальные ресурсы на восстановление утраченных возможностей.
Ранее Риттер предрек Украине безоговорочную капитуляцию. Он заявил, что сейчас реализуется грандиозный план по ослаблению Европы и обеспечению поражения Украины.