В МИД рассказали, где в России откроются отделения посольства Белоруссии

«В настоящее время в России действуют 15 белорусских загранучреждений. Помимо посольства в Москве это шесть генконсульств (во Владивостоке, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге), шесть отделений посольства (в Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Смоленске, а также Казани и Уфе, которые к 1 апреля будут преобразованы в генконсульства) и два почетных консула (в Екатеринбурге и Тюмени). Кроме того, анонсировано открытие отделения посольства в Воронеже и есть предложение об открытии отделения в Омске», — сказал он.