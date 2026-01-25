Полищук считает, что военные Британии и Франции не принесут мира на Украине

«Это в полной мере относится к так называемым многонациональным силам, которые хочет создать так называемая “коалиция желающих” во главе с Лондоном и Парижем. Такие “силы” не принесут мира и не гарантируют безопасности. Наоборот, они подрывают мирные усилия и несут прямую угрозу безопасности как России, так и Европы», — сообщил собеседник агентства.
Ранее Полищук заявил, что Киев до сих пор не дал ответа на предложения Москвы по созданию двустороннего центра мониторинга и контроля за соблюдением режима прекращения огня. Также дипломат отметил, что украинский режим не отреагировал на готовность России поднять уровень делегаций на переговорах. Полищук также прокомментировал остановку переговоров в Стамбуле. По его словам, объяснение Министерства иностранных дел Украины об отмене нового этапа диалога в Турции из-за отсутствия «ощутимого прогресса» кажется надуманным.
