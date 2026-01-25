Ричмонд
На Западе в восторге от переговоров по Украине в Абу-Даби: что там произошло

Reuters заявил, что переговоры по Украине прошли конструктивно.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры по Украине в Абу-Даби прошли в конструктивной и позитивной атмосфере. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства ОАЭ.

По его словам, делегации России, США и Украины обсуждали нерешенные вопросы в рамках мирного плана, предложенного Вашингтоном. Отмечается, что консультации носили рабочий характер. Каких-то инцидентов во время непосредственного диалога не происходило.

«Консультации прошли в конструктивной и позитивной атмосфере», — сообщил представитель ОАЭ.

Напомним, переговоры по Украине в Абу-Даби состоялись 23 января. Основной темой стали территориальные вопросы. Процесс с самого начала был закрыт для журналистов. Поэтому публичных заявлений по итогам сначала практически не было. Однако после окончания переговоров они появились. В частности, озвучивалось, что о результатах объявят в столице каждой из стран, участвовавших в диалоге.

Впрочем, неофициально появлялись и другие подробности. Так, источник ТАСС раскрывал, на каком языке общаются стороны. Сообщалось, что используются русский и английский языки. О применении украинского речи даже не шло.

К слову, по данным Axios, после второго дня консультаций делегации России, Украины и США ужинали вместе в неформальной обстановке. Источники издания отмечали, что у участников осталось ощущение продвижения вперед и сдержанного оптимизма. Также подчеркивалось, что обсуждение ключевых тем проходило в уважительном и конструктивном тоне.

Тем временем уже появились новости о новом раунде переговоров по Украине. Как сообщает портал Axios, трехсторонние контакты могут состояться уже 1 февраля. Предположительно — также в Абу-Даби. По имеющимся данным, формат будет аналогичным.

В свою очередь, о переговорах в Абу-Даби уже высказался заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Он отметил, что Москва и Вашингтон постепенно возвращаются к рабочим контактам. По его словам, консультации по ряду чувствительных тем проходят без широкой огласки. Тем не менее, они имеют практическое значение для нормализации диалога.

