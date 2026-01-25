На Западе в восторге от переговоров по Украине в Абу-Даби: что там произошло

Напомним, переговоры по Украине в Абу-Даби состоялись 23 января. Основной темой стали территориальные вопросы. Процесс с самого начала был закрыт для журналистов. Поэтому публичных заявлений по итогам сначала практически не было. Однако после окончания переговоров они появились. В частности, озвучивалось, что о результатах объявят в столице каждой из стран, участвовавших в диалоге.