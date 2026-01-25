Ричмонд
-8°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгрессвумен Луна заявила о своей любви к Кириллу Дмитриеву

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна выразила тёплые чувства по отношению к спецпредставителю президента РФ Кириллу Дмитриеву. Она также отметила, что готова встретиться с ним в любое время, сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Я люблю Кирилла, и он может увидеться со мной в любое время. Я буду рада этому», — сказала политик, отвечая на вопрос о предполагаемой встрече с Дмитриевым.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США возобновили рабочие контакты по так называемым раздражителям в двусторонних отношениях, проводя их в столицах без широкой огласки. Наряду с экспертными обменами происходит «возвращение к нормальности», выражающееся в проведении таких встреч в Москве и Вашингтоне.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше