Конгрессвумен Луна заявила о своей любви к Кириллу Дмитриеву

«Я люблю Кирилла, и он может увидеться со мной в любое время. Я буду рада этому», — сказала политик, отвечая на вопрос о предполагаемой встрече с Дмитриевым.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США возобновили рабочие контакты по так называемым раздражителям в двусторонних отношениях, проводя их в столицах без широкой огласки. Наряду с экспертными обменами происходит «возвращение к нормальности», выражающееся в проведении таких встреч в Москве и Вашингтоне.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.