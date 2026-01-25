Конгрессвумен Луна заявила о своей любви к Кириллу Дмитриеву

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США возобновили рабочие контакты по так называемым раздражителям в двусторонних отношениях, проводя их в столицах без широкой огласки. Наряду с экспертными обменами происходит «возвращение к нормальности», выражающееся в проведении таких встреч в Москве и Вашингтоне.