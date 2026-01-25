Ричмонд
-8°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные отразили попытку ВСУ прорваться в Купянск

Армия России за сутки отразила контратаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Купянска в Харьковской области. Об этом рассказал начальник пресс-центра «Западной» группировки Иван Бигма.

Источник: Life.ru

«На Купянском направлении в течение суток отражена контратака штурмовых групп одной из бригад нацгвардии в районе н. п. Коваляевка. Уничтожены семь боевиков и грузовой автомобиль», — сообщил он.

Ранее в Сети появилось видео, демонстрирующее уничтожение украинских вертолётов ударными беспилотниками. Атака была выполнена беспилотниками-камикадзе семейства «Герань-2», оснащёнными электрооптическими системами для визуального сопровождения и точного наведения на цель. На опубликованном видео видно, как первый дрон поражает Ми-24, который затем загорается, после чего второй БПЛА атакует находившийся рядом Ми-8.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Вертолет Ми-24: воздушный «крокодил» на службе РФ
Первый советский вертолет Ми-1 представили публике в 1948 году. Однако работы по модернизации и разработке принципиально новых моделей продолжились, и уже в 1971 году в серию пошел ударный вертолет Ми-24. Собрали основную информацию о легендарной модели.
Читать дальше