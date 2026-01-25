Российские военные отразили попытку ВСУ прорваться в Купянск

«На Купянском направлении в течение суток отражена контратака штурмовых групп одной из бригад нацгвардии в районе н. п. Коваляевка. Уничтожены семь боевиков и грузовой автомобиль», — сообщил он.
Ранее в Сети появилось видео, демонстрирующее уничтожение украинских вертолётов ударными беспилотниками. Атака была выполнена беспилотниками-камикадзе семейства «Герань-2», оснащёнными электрооптическими системами для визуального сопровождения и точного наведения на цель. На опубликованном видео видно, как первый дрон поражает Ми-24, который затем загорается, после чего второй БПЛА атакует находившийся рядом Ми-8.
