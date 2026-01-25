В Японии осудили роспуск нижней палаты парламента, отработавшей 454 дня

Нижняя палата японского парламента (Палата представителей), которую распустили 23 января, проработала всего 454 дня, что составляет менее трети четырёхлетнего срока, установленного конституцией страны, написала газета The Japan News.
Отмечается, что это является третьим в истории государства самым коротким периодом работы указанного законодательного органа. Так, в марте 1953 года, в рамках объявления вотума недоверия правительству экс-премьер-министра Сигэру Ёсиды, палата была распущена спустя 165 дней после начала работы.
В мае 1980 года очередной созыв депутатов завершил работу через 226 дней. Это решение было связано с вотумом недоверия кабинету премьер-министра Масаёси Охиры.
В статье также отмечается, что в Японии решения о роспуске парламента редко принимаются в январе, поскольку из-за новых выборов может быть отложено обсуждение бюджета на следующий финансовый год. Это способно затруднить его принятие к концу текущего периода.
В январе Палата представителей сталкивалась с роспуском в 1955 году (при правительстве Ичиро Хатоямы) и в 1990 году (при кабинете министра Тосики Кайфу). Кроме того, подчёркивается, что впервые с 1966 года нижняя палата парламента была распущена в первый день очередной сессии.
Напомним, выборы в Палату представителей Японии пройдут 8 февраля. Голосование состоится всего через 16 дней после роспуска.