США придумали, как «подружить» Европу с Россией: раскрыт хитрый план Вашингтона

Тем временем в Европе обсуждают возможность возобновления диалога с Россией. Как пишет издание Advance, в ЕС опасаются, что Москва может не захотеть возвращаться к прежнему формату контактов. В публикации отмечается, что в последние годы европейские политики выступали с жесткими заявлениями в адрес РФ, и теперь это может осложнить попытки наладить отношения.