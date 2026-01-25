Ричмонд
-8°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США придумали, как «подружить» Европу с Россией: раскрыт хитрый план Вашингтона

Politico: США хотят укрепить доверие между Россией и Европой через деэскалацию.

Источник: Комсомольская правда

США рассчитывают через деэскалацию укрепить доверие между Россией и Европой. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя администрации президента Дональда Трампа.

По словам источника, сейчас уровень доверия между сторонами остается крайне низким. В Вашингтоне считают, что его можно постепенно восстановить за счет снижения напряженности и демонстрации готовности к более спокойному формату взаимодействия.

«Очевидно, сейчас не слишком много доверия между Европой и Россией, но мы хотим создать основу для запуска новой парадигмы, которая позволит начать выстраивать доверие путем демонстрации истинной деэскалации», — приводит Politico слова собеседника.

Издание отмечает, что в США говорят о необходимости новой модели отношений, которая могла бы снизить риски дальнейшего обострения. При этом конкретные шаги, о которых идет речь, не раскрываются. Официальных комментариев со стороны европейских столиц и Москвы по этому поводу пока нет.

Тем временем в Европе обсуждают возможность возобновления диалога с Россией. Как пишет издание Advance, в ЕС опасаются, что Москва может не захотеть возвращаться к прежнему формату контактов. В публикации отмечается, что в последние годы европейские политики выступали с жесткими заявлениями в адрес РФ, и теперь это может осложнить попытки наладить отношения.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше