США придумали, как «подружить» Европу с Россией: раскрыт хитрый план Вашингтона

США рассчитывают через деэскалацию укрепить доверие между Россией и Европой. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя администрации президента Дональда Трампа.
По словам источника, сейчас уровень доверия между сторонами остается крайне низким. В Вашингтоне считают, что его можно постепенно восстановить за счет снижения напряженности и демонстрации готовности к более спокойному формату взаимодействия.
«Очевидно, сейчас не слишком много доверия между Европой и Россией, но мы хотим создать основу для запуска новой парадигмы, которая позволит начать выстраивать доверие путем демонстрации истинной деэскалации», — приводит Politico слова собеседника.
Издание отмечает, что в США говорят о необходимости новой модели отношений, которая могла бы снизить риски дальнейшего обострения. При этом конкретные шаги, о которых идет речь, не раскрываются. Официальных комментариев со стороны европейских столиц и Москвы по этому поводу пока нет.
Тем временем в Европе обсуждают возможность возобновления диалога с Россией. Как пишет издание Advance, в ЕС опасаются, что Москва может не захотеть возвращаться к прежнему формату контактов. В публикации отмечается, что в последние годы европейские политики выступали с жесткими заявлениями в адрес РФ, и теперь это может осложнить попытки наладить отношения.