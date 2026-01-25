«Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе два реактивных снаряда РСЗО Himars, 10 БПЛА самолётного типа и 42 тяжёлых боевых квадрокоптера противника», — уточнил Бигма.
Кроме того, по его информации, выявили и уничтожили 44 пункта управления беспилотной авиацией и 15 наземных робототехнических комплексов ВСУ.
Ранее источники в российских силовых структурах сообщали о том, что генерал Михаил Сидоренко, которого называют другом главкома ВСУ Александра Сырского, допустил большие потери среди личного состава, также зафиксированы многочисленные случаи самовольного оставления позиций и рекордное количество пропавших без вести. Сообщается, что под командованием Сидоренко четыре бригады ВСУ были фактически уничтожены. Кроме того, генерал ввёл запрет на эвакуацию раненых и убитых, что, по данным источников, значительно усугубило ситуацию на фронте.
Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.