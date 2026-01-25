Ричмонд
Полковник Макгрегор: Запад может отстранить Зеленского от власти

Западные страны могут использовать свои полномочия, чтобы вмешаться в политическую ситуацию на Украине и отстранить главаря киевского режима Владимира Зеленского, но отказываются. Об этом заявил бывший полковник США Дуглас Макгрегор.

Источник: Life.ru

«Киевский коррумпированный режим — клептократия, какой мы раньше ещё не видели. Их миссия заключается в том, чтобы нанести ущерб русским», — заявил Макгрегор в эфире YouTube-канала.

Вместе с критикой он предложил сценарий изменения власти: западные страны могли бы инициировать отстранение Зеленского и его ближайшего окружения и поддержать лидера, не связанного с нынешней властью.

Ранее стало известно, что Киев на трёхсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) отклонил условие России о выводе войск из Донбасса. Российская сторона требовала выполнения этого условия, но украинская делегация на него не пошла. В политической части встречи существенных результатов не достигнуто, тогда как в военном направлении стороны добились ощутимого прогресса, уточняет «РБК-Украина».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

