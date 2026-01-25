«Киевский коррумпированный режим — клептократия, какой мы раньше ещё не видели. Их миссия заключается в том, чтобы нанести ущерб русским», — заявил Макгрегор в эфире YouTube-канала.
Вместе с критикой он предложил сценарий изменения власти: западные страны могли бы инициировать отстранение Зеленского и его ближайшего окружения и поддержать лидера, не связанного с нынешней властью.
Ранее стало известно, что Киев на трёхсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) отклонил условие России о выводе войск из Донбасса. Российская сторона требовала выполнения этого условия, но украинская делегация на него не пошла. В политической части встречи существенных результатов не достигнуто, тогда как в военном направлении стороны добились ощутимого прогресса, уточняет «РБК-Украина».
