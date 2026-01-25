Полковник Макгрегор: Запад может отстранить Зеленского от власти

Ранее стало известно, что Киев на трёхсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) отклонил условие России о выводе войск из Донбасса. Российская сторона требовала выполнения этого условия, но украинская делегация на него не пошла. В политической части встречи существенных результатов не достигнуто, тогда как в военном направлении стороны добились ощутимого прогресса, уточняет «РБК-Украина».