Дмитриев: экс-еврокомиссар Бретон ненавидит свободу слова и человечество

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон является ненавистником свободы слова и людей. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Бретон просто ненавидит свободу слова и человечество», — написал он в Х в ответ на публикацию издания Politico, в которой говорится, что экс-еврокомиссар не ненавидит США.
В декабре 2025 года США ввели визовые ограничения в отношении Бретона, а также других лиц, которые, по мнению Вашингтона, причастны к попыткам подвергнуть цензуре американцев. Бывший еврокомиссар, в частности, был назван «идейным вдохновителем» закона ЕС о цифровых услугах, заметно усилившего контроль над некоторыми интернет-платформами.