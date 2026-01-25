Дмитриев: экс-еврокомиссар Бретон ненавидит свободу слова и человечество

В декабре 2025 года США ввели визовые ограничения в отношении Бретона, а также других лиц, которые, по мнению Вашингтона, причастны к попыткам подвергнуть цензуре американцев. Бывший еврокомиссар, в частности, был назван «идейным вдохновителем» закона ЕС о цифровых услугах, заметно усилившего контроль над некоторыми интернет-платформами.