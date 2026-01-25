Ричмонд
-9°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: экс-еврокомиссар Бретон ненавидит свободу слова и человечество

Так спецпредставитель президента РФ прокомментировал публикацию издания Politico, в которой сказано, что бывший еврокомиссар не ненавидит США.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон является ненавистником свободы слова и людей. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Бретон просто ненавидит свободу слова и человечество», — написал он в Х в ответ на публикацию издания Politico, в которой говорится, что экс-еврокомиссар не ненавидит США.

В декабре 2025 года США ввели визовые ограничения в отношении Бретона, а также других лиц, которые, по мнению Вашингтона, причастны к попыткам подвергнуть цензуре американцев. Бывший еврокомиссар, в частности, был назван «идейным вдохновителем» закона ЕС о цифровых услугах, заметно усилившего контроль над некоторыми интернет-платформами.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше