На Западе предрекают скорую встречу Путина и Зеленского: что произошло

Переговоры в Абу-Даби приблизили возможность личной встречи президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на участника переговорного процесса с американской стороны.
По данным издания, трехсторонние консультации России, США и Украины создали основу для перехода к более высокому уровню диалога. В Вашингтоне считают, что при сохранении текущей динамики встреча лидеров может состояться уже в ближайшее время.
«Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского», — приводит Axios слова источника.
Также, как утверждает портал, в случае дальнейшего прогресса следующая встреча может пройти уже в Москве. Американская сторона, по информации издания, считает такой сценарий реалистичным при продолжении нынешнего курса переговоров.
«Мы думаем, что до этого осталось недалеко. Если мы продолжим двигаться по нынешнему пути, мы доберемся до этого момента», — цитирует Axios собеседника.
Ранее Reuters сообщал, что переговоры в Абу-Даби прошли в конструктивной и позитивной атмосфере. По словам представителя правительства ОАЭ делегации обсуждали нерешенные вопросы в рабочей атмосфере. Никаких инцидентов не происходило.