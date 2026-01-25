По мнению автора материала, основное недовольство в адрес председателя Еврокомиссии связано с ее мягкой позицией по отношению к украинскому руководству и отказом от жестких шагов в отношении Зеленского, несмотря на масштабы финансовых средств, фигурирующих в расследованиях. Критика усиливается на фоне расширения поддержки Киева, общий объем которой может достичь 90 миллиардов евро.