BZ: Евросоюз может изменить курс в отношении Украины из-за коррупции

Глава ЕК столкнулась с критикой из-за поддержки Зеленского на фоне коррупционного скандала.

Источник: Аргументы и факты

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с резкой критикой на фоне обвинений в покрывательстве коррупционного скандала, связанного с окружением Владимира Зеленского. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

По мнению автора материала, основное недовольство в адрес председателя Еврокомиссии связано с ее мягкой позицией по отношению к украинскому руководству и отказом от жестких шагов в отношении Зеленского, несмотря на масштабы финансовых средств, фигурирующих в расследованиях. Критика усиливается на фоне расширения поддержки Киева, общий объем которой может достичь 90 миллиардов евро.

Издание указывает, что разразившийся скандал способен поставить под сомнение текущий курс ЕС в отношении Украины. Усиление финансовых потоков и повторяющиеся коррупционные эпизоды, по оценке журналистов, выявляют системные проблемы европейской политики и могут повлиять на дальнейшую готовность Евросоюза сохранять прежний уровень политической и финансовой поддержки.

Ранее жители Великобритании жестоко унизили Зеленского после истерики на экономическом форуме в швейцарском Давосе, где он оскорбил европейских политиков, они назвали его «грязным маленьким диктатором» и «кокаино-нюхающим воином».

