США использовали тайное оружие при захвате Мадуро: эффект оказался необычным

США использовали тайное оружие с мощным звуковым эффектом при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на очевидцев.
По данным издания, воздействие напоминало сильную звуковую волну. Свидетели утверждают, что в момент применения неизвестного средства у людей резко ухудшилось самочувствие. Сообщается о головной боли, дезориентации и физической слабости.
«В какой-то момент они запустили что-то — я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, как будто моя голова взрывается изнутри», — приводит NYP слова очевидца.
Как утверждает газета, у некоторых пострадавших наблюдались кровотечения из носа, рвота и даже потеря способности двигаться. Люди, по их словам, падали на землю и не могли сразу подняться. При этом официального подтверждения применения подобного оружия не приводится.
Напомним, немногим ранее газета уже выдвигала похожую теорию. Издание New York Post со ссылкой на представителя охраны Мадуро писало, что во время операции внезапно отключились системы наблюдения, после чего в небе появились беспилотники и вертолеты с американскими военными. И американская сторона могла сделать все с помощью некоего тайного оружия.