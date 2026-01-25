Ричмонд
-9°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина отказалась выводить войска из Донбасса на переговорах в Абу-Даби

Украинская сторона на трехсторонней встрече в Абу-Даби отвергла требование России о выводе войск из Донбасса.

Украинская сторона на трехсторонней встрече в Абу-Даби отвергла требование России о выводе войск из Донбасса. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

По данным источников, политическая часть переговоров прорыва не дала, но обсуждение военных параметров возможного урегулирования продвинулось заметно дальше. В центре внимания оказались возможные варианты разведения сил, механизмы контроля прекращения огня и создание структуры, которая должна координировать соблюдение режима тишины.

24 января завершился второй раунд переговоров России, США и Украины. Источник ТАСС утверждал, что в числе тем, помимо прочего, обсуждались буферные зоны и различные механизмы контроля.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что встреча прошла конструктивно, а стороны успели обсудить возможные параметры завершения конфликта. По его словам, третий раунд может состояться уже на следующей неделе.

Читайте также: Подведены итоги ночных переговоров в Кремле и назван следующий шаг.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше