Украина отказалась выводить войска из Донбасса на переговорах в Абу-Даби

Украинская сторона на трехсторонней встрече в Абу-Даби отвергла требование России о выводе войск из Донбасса. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».
По данным источников, политическая часть переговоров прорыва не дала, но обсуждение военных параметров возможного урегулирования продвинулось заметно дальше. В центре внимания оказались возможные варианты разведения сил, механизмы контроля прекращения огня и создание структуры, которая должна координировать соблюдение режима тишины.
24 января завершился второй раунд переговоров России, США и Украины. Источник ТАСС утверждал, что в числе тем, помимо прочего, обсуждались буферные зоны и различные механизмы контроля.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что встреча прошла конструктивно, а стороны успели обсудить возможные параметры завершения конфликта. По его словам, третий раунд может состояться уже на следующей неделе.
