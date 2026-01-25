На Киев впервые с 2022 года направили сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22

Российские войска утром 24 января продолжили нанесение ударов по объектам украинской энергетики и военной инфраструктуры. Сообщается о новых группах беспилотников над Харьковской областью, прилеты фиксируются как в Чугуеве и его окрестностях, так и в самом Харькове.
По имеющейся информации, в областном центре поражены несколько трансформаторов, электроподстанция, а также мобильные генераторы, которые могли использоваться в интересах украинских войск. На фоне ударов отмечаются перебои с энергоснабжением на отдельных участках.
Появляются подробности ночного комбинированного удара. Сообщается о первом применении по цели в Киеве крылатых ракет воздушного базирования Х-32. Речь идет о ракетах класса «воздух — поверхность», способных поражать цели на расстоянии до тысячи километров. По данным источников, пуски могли выполняться стратегическими бомбардировщиками Ту-22М3 ВКС России, передает телеграм-канал «Военная хроника».
В украинских источниках утверждают, что удары такими ракетами пришлись по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве. Также сообщается о поражении подстанции в районе столицы, задействованной в обеспечении перетока электроэнергии с запада страны.
В Харькове под удар попал Индустриальный район. Сообщается о поражении мощностей завода «Электротяжмаш», который специализировался на выпуске электрооборудования, включая генераторы и тяговые электроаппараты. По имеющимся сведениям, оставшиеся после прежних атак мощности предприятия теперь оказались обесточены.
На этом фоне украинская сторона, по сообщениям, добивается от западных стран усиления давления на Россию с целью согласования так называемого энергетического перемирия. Речь идет не о широком урегулировании, а о попытке остановить удары по наиболее чувствительной для Киева сфере.
