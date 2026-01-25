Ричмонд
«Герани» с камерой разнесли вертолеты ВСУ на аэродроме под Кировоградом

Редкие кадры объективного контроля показали удар беспилотников «Герань» по украинской авиации.

Редкие кадры объективного контроля показали удар беспилотников «Герань» по украинской авиации. По имеющимся данным, два российских БПЛА прямыми попаданиями уничтожили вертолеты Ми-24 и Ми-8 на аэродроме в Кировоградской области.

Видео снято камерами в носовой части дронов. Сообщается, что благодаря этому, а также помехозащищенной связи, операторы получили возможность применять «Герани» в режиме, близком к работе ударных FPV-дронов, пишет военный корреспондент Евгений Поддубный.

Первый беспилотник поразил Ми-24. На записи с камеры второго аппарата видно, что вертолет охвачен огнем. После этого второй БПЛА ударил по стоявшему неподалеку Ми-8.

Отдельно подчеркивается, что оснащение и варианты применения «Гераней» продолжают расширять. По опубликованным данным, появились модификации для воздушных боев — такие беспилотники якобы получают переносные зенитные комплексы «Игла» и «Верба», а также ракеты класса «воздух — воздух» Р-60.

На этом фоне уже звучат прогнозы, что в ближайшее время могут появиться и кадры поражения украинской авиационной техники в воздухе.

Читайте также: Подведены итоги ночных переговоров в Кремле и назван следующий шаг.

