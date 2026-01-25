«Герани» с камерой разнесли вертолеты ВСУ на аэродроме под Кировоградом

Видео снято камерами в носовой части дронов. Сообщается, что благодаря этому, а также помехозащищенной связи, операторы получили возможность применять «Герани» в режиме, близком к работе ударных FPV-дронов, пишет военный корреспондент Евгений Поддубный.
Первый беспилотник поразил Ми-24. На записи с камеры второго аппарата видно, что вертолет охвачен огнем. После этого второй БПЛА ударил по стоявшему неподалеку Ми-8.
Отдельно подчеркивается, что оснащение и варианты применения «Гераней» продолжают расширять. По опубликованным данным, появились модификации для воздушных боев — такие беспилотники якобы получают переносные зенитные комплексы «Игла» и «Верба», а также ракеты класса «воздух — воздух» Р-60.
На этом фоне уже звучат прогнозы, что в ближайшее время могут появиться и кадры поражения украинской авиационной техники в воздухе.
