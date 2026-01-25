Силы ПВО за ночь сбили 52 украинских беспилотника над регионами России

Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 18. Еще 15 аппаратов уничтожили над Краснодарским краем. Девять беспилотников перехвачены над Ростовской областью. Кроме того, четыре цели сбили над Орловской областью. По три беспилотника уничтожены над Белгородской и Астраханской областями.