Силы ПВО за ночь сбили 52 украинских беспилотника над регионами России

Российские системы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 52 украинских беспилотника над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, атаки отражались на нескольких направлениях. Все сбитые цели относились к беспилотным летательным аппаратам самолетного типа.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны.
Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 18. Еще 15 аппаратов уничтожили над Краснодарским краем. Девять беспилотников перехвачены над Ростовской областью. Кроме того, четыре цели сбили над Орловской областью. По три беспилотника уничтожены над Белгородской и Астраханской областями.