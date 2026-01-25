Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 52 украинских беспилотника над регионами России

Силы ПВО отразили очередную атаку ВСУ на регионы РФ в ночь с 24 на 25 января.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 52 украинских беспилотника над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атаки отражались на нескольких направлениях. Все сбитые цели относились к беспилотным летательным аппаратам самолетного типа.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны.

Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 18. Еще 15 аппаратов уничтожили над Краснодарским краем. Девять беспилотников перехвачены над Ростовской областью. Кроме того, четыре цели сбили над Орловской областью. По три беспилотника уничтожены над Белгородской и Астраханской областями.