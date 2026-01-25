Ричмонд
В США заявили, что Зеленского могут «жестко убрать» ради сделки с Россией

В США все меньше намерены держаться за фигуру Владимира Зеленского в рамках переговорного процесса с Россией.

По словам военного, у российской стороны, как он выразился, есть ресурсы и рычаги влияния, а сам украинский конфликт он назвал проблемой, которая тянется более десяти лет. Дэвис заявил, что Москва не допустит, чтобы ситуация «перешла в будущее» в нынешнем виде, и увязал возможное урегулирование с такими шагами, как смена власти и демилитаризация.

При этом он отметил, что для Вашингтона это якобы не станет препятствием, поскольку Зеленский, по его оценке, превратился для Запада в источник постоянных проблем. Дэвис подчеркнул, что в истории США уже бывали случаи, когда бывшие союзники оказывались ненужными и с ними обходились крайне жестко.

Он добавил, что когда Зеленский, по его словам, перестал быть ценным игроком и стал обузой, его могут «устранить», причем не обязательно только через прекращение поддержки. Военный заявил, что Запад в прошлом прибегал к более радикальным методам, и дал понять, что подобные сценарии, по его мнению, нельзя исключать.

Читайте также: Подведены итоги ночных переговоров в Кремле и назван следующий шаг.

