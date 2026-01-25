Западные государства, по словам бывшего полковника США Дугласа Макгрегора, располагают полномочиями, позволяющими вмешаться в политическую ситуацию на Украине и отстранить главу киевского режима Владимира Зеленского, однако не делают этого.
Выступая в эфире YouTube-канала, Макгрегор заявил, что киевский режим представляет собой коррумпированную клептократию, аналогов которой, как он утверждает, ранее не было, а его задачей является нанесение ущерба России.
Одновременно с критикой он изложил возможный сценарий смены власти, отметив, что западные страны могли бы инициировать отстранение Зеленского и его ближайшего окружения, а также поддержать лидера, не связанного с действующей властью.