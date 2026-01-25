Европа может резко изменить курс по Украине из-за Зеленского: украинец подставил страну своей жадностью

В Европе допускают, что курс ЕС по Украине может измениться на фоне разгорающегося скандала вокруг Владимира Зеленского. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
По данным газеты, сейчас глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сталкивается с растущей критикой в свой адрес. Все из-за слишком мягкой позиции в отношении украинского руководства. Многие считают подобное неуместным из-за разгорающихся в Незалежной коррупционных скандалов. Все усиливается еще и из-за многомиллиардного пакета помощи, который Брюссель готовит для Киева.
«Пока ЕС готовит новый многомиллиардный пакет помощи Украине, на президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен усиливается политическое давление из-за коррупционного скандала, который затрагивает ближайшее окружение Владимира Зеленского», — отмечает Berliner Zeitung.
Автор материала пишет, что фон дер Ляйен упрекают в личном выгораживании Зеленского и нежелании поднимать вопрос о его ответственности. По оценке издания, ситуация может поставить под сомнение устойчивость нынешней линии Брюсселя.
«В свете растущих финансовых потоков и продолжающихся скандалов в Украине возникает вопрос, сможет ли ЕС политически поддерживать нынешний курс», — говорится в статье.
Ранее стало известно о другом коррупционном эпизоде на Украине. Национальное антикоррупционное бюро страны сообщало о задержании бывшего чиновника Минобороны, который требовал крупный откат за помощь в тендере на строительство жилья для военных в Киеве. По данным следствия, речь шла о сумме около одного миллиона долларов, а подозреваемого задержали после передачи первого транша.