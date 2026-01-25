Европа может резко изменить курс по Украине из-за Зеленского: украинец подставил страну своей жадностью

Ранее стало известно о другом коррупционном эпизоде на Украине. Национальное антикоррупционное бюро страны сообщало о задержании бывшего чиновника Минобороны, который требовал крупный откат за помощь в тендере на строительство жилья для военных в Киеве. По данным следствия, речь шла о сумме около одного миллиона долларов, а подозреваемого задержали после передачи первого транша.