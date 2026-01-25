Российский МИД обвинил ВСУ в убийстве врачей на фоне переговоров в Абу-Даби

Ранее в этот же день посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украина публично говорит о стремлении к мирному разрешению конфликта, однако в день переговоров в Абу-Даби, как утверждается, применяет беспилотники против гражданского транспорта с медиками.