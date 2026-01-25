Ричмонд
-9°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский МИД обвинил ВСУ в убийстве врачей на фоне переговоров в Абу-Даби

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления Владимира Зеленского о готовности к мирному урегулированию звучат на фоне ударов по медикам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления Владимира Зеленского о готовности к мирному урегулированию звучат на фоне ударов по медикам. Комментарий опубликован 24 января в ее телеграм-канале.

По словам Захаровой, глава киевского режима говорит о мире и прекращении огня, в том числе на площадке Всемирного экономического форума в Давосе, в то время как, как утверждает российская сторона, ВСУ наносят целенаправленные удары по врачам.

В МИД РФ сообщили, что Россия намерена установить личности причастных к атаке на автомобиль скорой помощи, в результате которой погибла вся бригада медиков. Захарова подчеркнула, что подобные действия, по ее оценке, нарушают международные нормы, включая положения Женевской конвенции и правила международного гуманитарного права.

Ранее в этот же день посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украина публично говорит о стремлении к мирному разрешению конфликта, однако в день переговоров в Абу-Даби, как утверждается, применяет беспилотники против гражданского транспорта с медиками.

Сообщалось, что атака произошла в Херсонской области. Позже губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что вся бригада скорой помощи погибла.

Читайте также: Подведены итоги ночных переговоров в Кремле и назван следующий шаг.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше