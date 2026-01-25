Бездомный гренландец согласился стать американцем за миллион долларов

Бездомный житель Гренландии заявил, что готов стать гражданином США за миллион долларов. Об этом он рассказал РИА Новости.
Мужчина пояснил, что для него важнее всего решить проблему отсутствия жилья. По его словам, национальная принадлежность в такой ситуации отходит на второй план. Он отметил, что согласился бы на подобное предложение без раздумий.
«Я бездомный. Я бы, конечно, принял это предложение. Мне все равно, буду ли я американцем или гренландцем, все, что для меня важно, — это перестать быть бездомным», — сказал собеседник агентства.
Он также в шутку уточнил, что говорит не по-английски, а «по-американски».
Ранее газета Daily Mail сообщала, что президент США Дональд Трамп рассматривает идею предложить каждому жителю Гренландии по миллиону долларов в случае голосования за присоединение к США. По данным издания, на острове проживает около 57 тысяч человек. Официального подтверждения такой инициативы со стороны Вашингтона не поступало.