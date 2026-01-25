«Если вы поговорите с украинцами, то поймёте, что на самом деле важны именно американские гарантии безопасности», — заявил чиновник.
Он иронично отозвался о деятельности так называемой «коалиции желающих», в которую входят некоторые европейские государства, отметив, что у её участников «есть пара вертолётов, пара солдат, пара гарантий здесь и там». По его словам, при обсуждении с украинскими властями действительную важность и решающую роль играют именно гарантии со стороны Соединённых Штатов.
В публикации подчёркивается, что Вашингтон не планирует отправлять свои войска на Украину, однако намерен продолжать оказывать ей поддержку в виде передачи разведывательных данных и информации со спутников.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о завершении подготовки соглашения о гарантиях безопасности для Украины. По его словам, документ готов к подписанию. На состоявшихся в Абу-Даби трёхсторонних переговорах представители России, США и Украины обсудили все аспекты возможного урегулирования. В числе прочего стороны поднимали тему территорий, вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией, а также рассматривали возможные меры по деэскалации с обеих сторон.
