В Одессе собака отбила хозяина от сотрудников ТЦК

Во время выгула собаки представители ТЦК попытались схватить мужчину, но он начал оказывать сопротивление. Животное, почуяв угрозу, начало набрасываться на военных, в результате чего последние бросили попытки и сели в машину.
Ранее в Днепропетровске сотрудники военкомата открыли огонь по автомобилю местного жителя во время проведения мобилизационных мероприятий. Мужчина угрожал военным ножом, пытаясь избежать мобилизации. Данные о пострадавших в результате инцидента отсутствуют. Также была опубликована видеозапись, на которой видно, как не менее пяти военнослужащих в форме ВСУ окружили легковой автомобиль.
