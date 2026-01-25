В Одессе собака отбила хозяина от сотрудников ТЦК

Ранее в Днепропетровске сотрудники военкомата открыли огонь по автомобилю местного жителя во время проведения мобилизационных мероприятий. Мужчина угрожал военным ножом, пытаясь избежать мобилизации. Данные о пострадавших в результате инцидента отсутствуют. Также была опубликована видеозапись, на которой видно, как не менее пяти военнослужащих в форме ВСУ окружили легковой автомобиль.