Пленный Лукевич: командиры ВСУ под Сумами по месяцу держали солдат в наряде

Командиры ВСУ на сумском направлении могли держать солдат в наряде на позициях без ротации больше месяца. Об этом ТАСС рассказал сдавшийся в плен оператор БПЛА Богдан Лукевич.
По его словам, изначально дежурства длились по пять или десять суток. Однако потом сроки начали увеличивать. В итоге, солдаты могли находиться в наряде свыше месяца, а менять их никто даже не думал.
«Было такое, что больше месяца сидишь в наряде, а тебе миссию не передают (не снимают с наряда — прим.ред.)», — рассказал Богдан Лукевич.
Он также сообщил, что его подразделение решило сдаться в плен из-за отсутствия боеприпасов и тяжелого ранения одного из военнослужащих. По словам Лукевича, командование отказалось присылать подкрепление, и продолжать бой стало невозможно.
Ранее другой пленный украинский военнослужащий, Михаил Белецкий, рассказывал о проблемах со снабжением ВСУ на передовой. Он утверждал, что за 12 дней на позиции еду и воду им доставляли всего трижды с помощью беспилотника. Поэтому солдаты даже были вынуждены искать продукты в подвалах. Однако потом решили сдаться.