Конгрессвумен США Луна заявила, что любит Дмитриева

Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна отметила, что готова в любое время встретиться со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым.

Источник: Аргументы и факты

Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что готова в любое время встретиться с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами Кириллом Дмитриевым.

«Я люблю Кирилла, и он может увидеться со мной в любое время. Я буду рада этому», — сказала конгрессвумен РИА Новости, отвечая на вопрос о том, когда может состояться ее встреча с представителем России.

Ранее Луна сообщала, что получила от Госдепа США разрешение на приезд четырех депутатов Госдумы РФ для проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта и решению других вопросов.

