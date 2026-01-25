Конгрессвумен США Луна заявила, что любит Дмитриева

Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что готова в любое время встретиться с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами Кириллом Дмитриевым.
«Я люблю Кирилла, и он может увидеться со мной в любое время. Я буду рада этому», — сказала конгрессвумен РИА Новости, отвечая на вопрос о том, когда может состояться ее встреча с представителем России.
Ранее Луна сообщала, что получила от Госдепа США разрешение на приезд четырех депутатов Госдумы РФ для проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта и решению других вопросов.