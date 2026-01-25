Эксперт Кошкович назвал угрозы Зеленского Орбану признаком паники

Угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана свидетельствуют о его паническом состоянии и отсутствии уважения к манерам. Об этом заявил ведущий сотрудник венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Зеленский в своих высказываниях демонстрирует не только недостаток хороших манер, но и явные признаки паники. Он понимает, что если его союзники в Брюсселе не смогут установить своих людей у власти в Венгрии, его положение окажется под угрозой», — отметил Кошкович в своем сообщении в соцсетях.
Кошкович подчеркнул, что заявления Зеленского являются неэтичным вмешательством в избирательный процесс Венгрии. На Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский заявил, что «каждый Виктор, живущий за счет Европы, но при этом торгующий ее интересами, заслуживает подзатыльника».
Орбан ответил на эти оскорбления, а также охарактеризовал Зеленского как человека, который «не способен или не желает остановить войну».