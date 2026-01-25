Эксперт Кошкович назвал угрозы Зеленского Орбану признаком паники

«Зеленский в своих высказываниях демонстрирует не только недостаток хороших манер, но и явные признаки паники. Он понимает, что если его союзники в Брюсселе не смогут установить своих людей у власти в Венгрии, его положение окажется под угрозой», — отметил Кошкович в своем сообщении в соцсетях.