Эксперт Кошкович назвал угрозы Зеленского Орбану признаком паники

Зеленский небрежно угрожает премьер-министру Виктору Орбану, заявил эксперт венгерского Центра фундаментальных прав.

Источник: Аргументы и факты

Угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана свидетельствуют о его паническом состоянии и отсутствии уважения к манерам. Об этом заявил ведущий сотрудник венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Зеленский в своих высказываниях демонстрирует не только недостаток хороших манер, но и явные признаки паники. Он понимает, что если его союзники в Брюсселе не смогут установить своих людей у власти в Венгрии, его положение окажется под угрозой», — отметил Кошкович в своем сообщении в соцсетях.

Кошкович подчеркнул, что заявления Зеленского являются неэтичным вмешательством в избирательный процесс Венгрии. На Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский заявил, что «каждый Виктор, живущий за счет Европы, но при этом торгующий ее интересами, заслуживает подзатыльника».

Орбан ответил на эти оскорбления, а также охарактеризовал Зеленского как человека, который «не способен или не желает остановить войну».

