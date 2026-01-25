Новый человек Трампа засветился на переговорах с Россией и сразу ушел в тень

При этом его биография выглядит необычно для человека, которого выводят на чувствительный международный участок. Юридическая карьера Грюнбаума описана подробно — вплоть до дат учебы и получения степеней. Но ранний период жизни практически не раскрыт. В справочных материалах указывается ориентировочная дата рождения — 1 января 1986 года, однако точные данные публично не подтверждены. В целом упоминается, что ему около 40 лет.